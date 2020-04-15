Полинский возглавил управление спецмероприятий министерства спорта России

Александр Полинский стал главой управления по организации и проведению спортивных мероприятий Министерства спорта России.

Об этом сам Полинский сообщил в интервью ТАСС. Соответствующий приказ был подписан министром спорта Олегом Матыциным.

Полинский с 2002 по 2019 год возглавлял Дирекцию спортивных и зрелищных мероприятий Москвы, а также был директором международного хоккейного турнира на призы газеты «Известия» (в настоящий момент — Кубок Первого канала). С 1999 по 2002 год занимал должность генерального менеджера сборной России по футболу.

Ранее сообщалось, что министр спорта проведёт по видеосвязи совещания по поводу ситуации с коронавирусом.