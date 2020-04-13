Министр спорта проведёт совещания по видеосвязи по поводу ситуации с коронавирусом

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Министр спорта России Олег Матыцин проведёт совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта, во время которых обсудит ситуацию с эпидемией коронавируса.
Министр спорта проведёт совещания по видеосвязи по поводу ситуации с коронавирусом
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр проведёт совещания в режиме видеоконференц-связи с 14 по 17 апреля. 

Помимо ситуации с коронавирусом, основными темами для обсуждения будут: реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016—2020 годы», а также стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Ранее сообщалось, что правительство упразднило Совет по развитию физкультуры и массового спорта.

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