Правительство упразднило совет по развитию физкультуры и массового спорта

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Правительство России упразднило совет по развитию физической культуры и массового спорта.
Правительство упразднило совет по развитию физкультуры и массового спорта
  • РИА Новости

Соответствующее постановление было принято 9 апреля.

Совет, созданный в декабре 2019 года, упразднён в целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в области физической культуры и массового спорта.

Председателем совета являлась вице-премьер Ольга Голодец, а её заместителем — бывший министр спорта Павел Колобков.

Ранее Олег Матыцин высказал мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.

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