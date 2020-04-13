Правительство упразднило совет по развитию физкультуры и массового спорта

Правительство России упразднило совет по развитию физической культуры и массового спорта.

Соответствующее постановление было принято 9 апреля.

Совет, созданный в декабре 2019 года, упразднён в целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в области физической культуры и массового спорта.

Председателем совета являлась вице-премьер Ольга Голодец, а её заместителем — бывший министр спорта Павел Колобков.

Ранее Олег Матыцин высказал мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.