Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о коронавирусе в России

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Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари прокомментировал ситуацию со своим интервью бразильским СМИ, в котором он рассказывал о ситуации с коронавирусом в России.
Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о коронавирусе в России
  • Reuters

«Они меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражённых, но при этом приняты такие серьёзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», — приводит слова Ари «Чемпионат».

Радиостанция Jovem Pan, которой Ари давал интервью, опубликовала его цитату, в которой говорилось, что российские власти не разглашают сведения о реальном числе заражённых коронавирусом.

Ранее Алексей Татаев рассказал RT о ситуации с коронавирусом в Чехии.

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