СМИ: «Реал» может уволить Зидана по окончании сезона

Мадридский «Реал» может сменить наставника предстоящим летом из-за не самых хороших отношений Зинедина Зидана с президентом клуба Флорентино Пересом.

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, руководство «Реала» контактировало с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и попросило представителей аргентинца уведомлять их обо всех новостях, касающихся трудоустройства специалиста.

В последнем матче, который прошёл 1 марта на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» впервые за долгое время обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Давление на французского специалиста велико в связи с поражением клуба от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (1:2). Также источник добавляет, что атмосфера в раздевалке между Зиданом и возрастными игроками команды остаётся напряжённой.

Ранее Зидан назвал заслуженной победу «Реала» над «Барселоной».