Зидан назвал заслуженной победу «Реала» над «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.

«Эта победа повысит наш моральный дух. Мы выполнили то, над чем работали всю неделю. Это заслуженная победа, хотя она и далась нам с трудом, потому что был очень хороший соперник», — приводит слова специалиста официальный сайт «Реала».

Он подчеркнул, что для его подопечных возникло много трудностей во время игры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Реала». Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Ранее сообщалось, что футболист «Реала» Винисиус стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим в эль-класико.