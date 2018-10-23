У футболиста «Локомотива» Рыбуса родился сын
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Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».
У @maciej31rybus и его супруги Ланы родился сын Роберт! Поздравляем, Мачи! 🙌🏼 pic.twitter.com/nV1IWAqjh7— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 октября 2018 г.
Ребёнка назвали Робертом.
«Долгожданное счастье в нашей семье! Наконец я стал папой. Супруга Лана и малыш чувствуют себя прекрасно. Я сейчас с командой, но при первой же возможности поеду к ним. Очень счастлив, чувствую себя окрылённым», — сказал футболист.
Ранее вратарь португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем с «Локомотивом».