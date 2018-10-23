У футболиста «Локомотива» Рыбуса родился сын

У польского полузащитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса родился сын.

Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Ребёнка назвали Робертом.

«Долгожданное счастье в нашей семье! Наконец я стал папой. Супруга Лана и малыш чувствуют себя прекрасно. Я сейчас с командой, но при первой же возможности поеду к ним. Очень счастлив, чувствую себя окрылённым», — сказал футболист.

Ранее вратарь португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем с «Локомотивом».