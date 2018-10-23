Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем с «Локомотивом»

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Вратарь португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем с «Локомотивом»
  • Reuters

«После прошлого посещения Москвы во время чемпионата мира я снова в этом прекрасном городе, чтобы сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом», — написал голкипер в Twitter, прикрепив фото на Красной площади.

Однако экс-голкипер сборной Испании перепутал клубы, упомянув в сообщении аккаунт ташкентского «Локомотива».

Заметив это, пресс-служба московского клуба прокомментировала фотографию: «Рады видеть вас в Москве и желаем приятной прогулки. Однако наш официальный аккаунт находится здесь».

Ранее комментатор Илья Казаков рассказал, кто может возглавить «Спартак».    

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