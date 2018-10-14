Непомнящий высказался о натурализованных футболистах в сборной России

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Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, как относится к появлению натурализованных игроков в составе сборной России по футболу.

«Это реалии современного футбола. Давайте посмотрим на сборные Франции и Германии, где представителей коренного населения всего несколько человек. Ничего страшного в этом нет», — заявил специалист в интервью RT.

Непомнящий также отметил, что коренной бразилец Маринато Гилерме способен стать «первым номером» сборной.

«Черчесову как никому другому стоит доверять в подобных вопросах. Голкиперы — особая категория спортсменов, качество действий которых не стоит определять лишь по количеству сейвов. В этой связи каждый тренер ориентируется на целый комплекс показателей. Кроме того, мне понравилось выступление Гилерме в матче со Швецией», — добавил тренер.

Ранее Мостовой раскритиковал участие Гилерме в матче сборной России по футболу.

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