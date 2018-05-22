Ветеран «Спартака» прокомментировал десятый приз «Вратарь года» Акинфеева

Заслуженный мастер спорта СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с НСН прокомментировал десятый приз «Вратарь года» имени Льва Яшина голкипера ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева.

«Сегодня Акинфеев заслуженно считается лучшим вратарём. Он в 16 лет уже начал играть за ЦСКА и с тех пор не уходит из основного состава, потому что без него ни сами армейцы, ни болельщики, ни мы, ветераны футбола, не видим команду ЦСКА и сборную команду страны», — заявил Кавазашвили.

Он также посетовал, что в России полностью перешли на комплектование команд премьер-лиги иностранными игроками, а своих футболистов не доводят «до ума», хотя отечественные детские спортивные школы достаточно хорошо воспитывают молодёжь.

Ранее Акинфеев рассказал, как поражения от Франции, Бразилии и Аргентины отразились на национальной команде.