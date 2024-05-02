«Играет на руку рублю»: как продление обязательной продажи экспортной выручки бизнесом может отразиться на курсах валют

На открытии первых торгов мая доллар на Мосбирже дорожал до 93,75 рубля, евро дешевел до 99,69 рубля, а курс юаня не изменился и продолжал находиться вблизи 12,74 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц давление на российскую валюту будут оказывать крупные бюджетные траты и санкционные риски. В то же время сгладить негативный эффект позволит высокая ставка ЦБ и решение правительства продлить действие указа об обязательной продаже экспортной выручки бизнесом, уверены аналитики. Кроме того, как утверждают специалисты, курсовая динамика будет зависеть от колебаний цен на нефть. Как в этих условиях может измениться стоимость доллара, евро и юаня до конца весны — в материале RT.

В четверг, 2 мая, курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия первых торгов месяца доллар дорожал на 0,75% — до 93,75 рубля, евро дешевел на 0,03% — до 99,69 рубля, а стоимость юаня сохранялась вблизи отметки 12,74 рубля.

Отметим, что в апреле российская валюта незначительно подешевела по отношению к американской, европейской и китайской. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже выросла с 92,48 до 93,05 рубля, евро — с 99,65 до 99,72 рубля, а юаня — с 12,67 до 12,74 рубля.

До конца весны движение курсов будет зависеть прежде всего от динамики экспортных доходов России и мировых цен на сырьё, включая нефть. Такую точку зрения в интервью RT выразил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«С одной стороны, давление на рубль продолжат оказывать повышенные расходы бюджета и геополитические факторы, включая санкции против российского экспорта. С другой — жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка и меры валютного контроля будут сглаживать эффект от негатива. Поэтому серьёзных отклонений курсов от текущих уровней на горизонте месяца не ожидается», — добавил Бахтин.

По его словам, значимое влияние на рубль по-прежнему будет оказывать обязательная репатриация валютной выручки экспортёрами. По указу президента Владимира Путина бизнес должен возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

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Напомним, глава государства утвердил этот механизм ещё в октябре 2023 года для поддержки нацвалюты. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и потребительской активности. Возникшая нехватка иностранных денежных знаков привела к их резкому удорожанию относительно рубля, и власти решили вмешаться в ситуацию.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее, они придумают обходные пути... Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… они стабильные, нормальные, но регулирование совершенно точно придётся как-то поправить», — объяснял своё решение Путин.

Согласно оценке правительства России, в конечном итоге «мера показала свою эффективность», поскольку помогла стабилизировать курсовую динамику и покрыть образовавшийся дефицит валюты. Так, если ещё в первой половине октября 2023-го стоимость доллара на Мосбирже достигала 102 рублей, то непосредственно после вступления в силу президентского указа показатель стал резко снижаться и с тех пор пока больше не поднимался выше 98 рублей.

Отметим, что первоначально механизм репатриации валютной выручки был рассчитан лишь на полгода и должен был перестать действовать с мая 2024-го. Впрочем, после переговоров с бизнесом руководство страны решило продлить инициативу ещё на 12 месяцев — до 30 апреля 2025-го.

«Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортёров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», — подчеркнули в кабмине.

Поддержка от ЦБ

Впрочем, по мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, более весомым фактором для рубля сейчас остаётся жёсткая ДКП. Так, именно сохранение ключевой ставки на относительно высоком уровне способствует более стабильному курсу нацвалюты, уверена глава ЦБ.

«Курс рубля, конечно, определяется прежде всего торговыми потоками. В прошлом году экспорт сократился, а импорт вырос. Курс рубля закономерно снижался, и летом это снижение ускорилось, потому что спрос на импорт возрастал… Повышение ставки… остановило ослабление рубля… в том числе за счёт увеличения привлекательности рубля как средства сбережения», — заявила Набиуллина 10 апреля во время выступления с годовым отчётом в Госдуме.

РИА Новости

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Напомним, в 2023-м для борьбы с повышением цен на товары и услуги Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. За счёт такого ужесточения ДКП кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате со временем население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и вскоре ценовое давление должно ослабевать.

По данным Минэкономразвития, сейчас уровень годовой инфляции в России всё ещё почти вдвое превышает целевую отметку ЦБ в 4% и колеблется вблизи 7,8%. Для возвращения показателя к таргету Центробанк в ближайшее время планирует сохранять жёсткие денежно-кредитные условия. Причём на фоне поддержания высокой ключевой ставки кредиты остаются дорогими, бизнес реже закупает иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретает доллары, евро и юани. Одновременно растёт приток средств на рублёвые депозиты, что тоже оказывает поддержку нацвалюте.

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«Высокая ставка со временем должна оказать ограничивающее влияние на потребительскую активность и импорт, что сыграет в пользу рубля. Однако на курс также оказывает влияние динамика нефтяных котировок… В условиях жёсткой монетарной политики и при отсутствии снижения цен на нефть до лета курс рубля будет оставаться стабильным», — предположил в разговоре с RT руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Григорий Жирнов.

По мнению Александра Бахтина, в ближайший месяц американская валюта может торговаться в рамках 92—95 рублей, европейская — в коридоре 98—101 рубль, а китайская — вблизи 12,6—12,9 рубля. В то же время аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева прогнозирует более широкие диапазоны колебаний.

«Продление действия указа о продаже валютной выручки играет на руку рублю, но мы настроены не слишком оптимистично в отношении показателей внешней торговли. Поэтому в перспективе до конца весны ожидаем, что курсы будут торговаться в рамках 92—98 рублей за доллар, 98—104 рублей за евро и 12,5—13,2 рубля за юань», — предположила собеседница RT.