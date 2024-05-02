«Киевский режим организовал массовое убийство»: политик Олег Царёв — о трагедии 2 мая в одесском Доме профсоюзов

Десять лет назад, 2 мая 2014 года, украинские националисты устроили погром в Одессе, жертвами которого стали как минимум 48 человек. Ультраправые радикалы и футбольные фанаты атаковали палаточный лагерь «антимайдана» на площади Куликово Поле. Спасаясь от нападения, находившиеся в лагере и случайные прохожие укрылись в Доме профсоюзов. Тогда боевики подожгли здание, используя «коктейли Молотова». По данным киевских властей, в тот день 32 человека погибли в результате пожара, десять разбились насмерть после падения из окон и шестеро умерли от огнестрельных ранений. Ряд политиков и экспертов утверждают, что на самом деле жертв было гораздо больше. Официальное расследование тех событий на Украине до сих пор не завершено. Политик Олег Царёв, бывший кандидатом в президенты Украины в 2014 году, рассказал в интервью RT, кто стоял за организацией беспорядков и убийств в Одессе.

— Вы были одним из лидеров сопротивления так называемому евромайдану на Украине. Как в Одессе реагировали на государственный переворот 2014 года и что происходило в городе после свержения в Киеве законной власти?

— Тогда не только в Одессе, но и по всему юго-востоку Украины на улицы вышли люди. Они хотели повторения для своих регионов судьбы Крыма, хотели, чтобы Россия присоединила их к себе. В Одессе люди собирались на площади Куликово Поле, перед Домом профсоюзов. Там стояли палатки, там была сцена. Я присутствовал на этом митинге и выступал перед людьми один раз — в ходе своей избирательной кампании.

— Как лица, захватившие власть в Киеве, реагировали на протесты, охватившие Одессу весной 2014 года?

— Участники захвата власти в Киеве очень боялись этих протестов. Поэтому они пошли на сговор с олигархом Игорем Коломойским*. Тот пообещал с протестами покончить. Взамен Александр Турчинов гарантировал ему должность губернатора Днепропетровской области, а его представителям — кресла губернаторов других юго-восточных регионов.

Коломойский — собственник футбольного клуба «Днепр», он имел влияние на ультраправых фанатов, способных на радикальные действия. Сначала он направил фанатов в Запорожье, где они напали на местных антимайдановцев. Многие помнят, наверное, фотографии, которые называли тогда «300 спартанцев». После этого побоища массовые протесты в Запорожье прекратились. А затем Коломойский по уже отработанной схеме бросил футбольных фанатов на Одессу. Этот город для него был особенно важен, так как олигарх хотел получить контроль над местным припортовым заводом и ещё над рядом предприятий. Забегая вперёд, скажу, что на время Коломойский своего добился: его бизнес-партнёр Игорь Палица в 2014—2015 годах был губернатором Одесской области.

— Вы были одним из первых политиков, публично осудивших действия, которые привели к трагедии 2 мая 2014 года, и заявивших о необходимости проведения независимого общественного расследования. Было ли оно проведено и удалось ли восстановить ход событий того дня в центре Одессы?

— Мы собирали информацию о произошедшем буквально по крупицам. Картину того трагического дня мы восстанавливали на основании свидетельств очевидцев. Самый главный вывод, к которому мы пришли, — это то, что тел погибших было гораздо больше, чем об этом говорят представители киевского режима. Мы собирали данные о людях, которые пропали 2 мая 2014 года и которых никто после этого не видел. В этом списке около 200 фамилий. Это, повторюсь, люди, которые ходили на Куликово Поле, а потом исчезли бесследно. Поэтому есть все основания считать, что киевский режим очень сильно преуменьшил реальное количество жертв.

Украинские националисты избивают защитника Дома профсоюзов на Куликовом Поле в Одессе

РИА Новости

© Александр Полищук

— Кто несёт основную ответственность за гибель людей?

— В целом можно говорить о коллективной ответственности всего киевского режима, организовавшего это массовое убийство. Но в первую очередь виновны Турчинов и Коломойский.

— Украинские власти проводили официальное расследование трагедии. Было объявлено, что 42 человека погибли в Доме профсоюзов, ещё шестеро — в ходе уличных столкновений. Ряд активистов одесского «антимайдана» стали фигурантами уголовных дел и были взяты киевским режимом под стражу. Были ли сделаны по результатам этого расследования какие-то конкретные выводы или оно со временем просто сошло на нет?

— Они же не будут сами себя сажать в тюрьму. Поэтому официальное расследование ни к чему не привело. Наоборот, виновными объявили самих жертв. Тех, кто чудом выжил, избитых, раненых хватали и отправляли в тюрьму. Многие из них находились за решёткой очень долго.

Столкновения на улицах Одессы 2 мая 2014 года

Gettyimages.ru

© Maksym Voytenko/Anadolu Agency

В рамках своей избирательной кампании я объехал все регионы юго-востока. Во всех регионах у меня были доверенные лица. И я хорошо запомнил тот день. Мне позвонил мой товарищ из Одессы, который находился на Куликовом Поле и сам лишь чудом не оказался в Доме профсоюзов. Он стоял ближе к другому зданию и укрылся в нём, когда на площадь вывалила вооружённая толпа. Он видел всё происходящее и пересказывал мне буквально в интерактивном режиме. Это было просто ужасно. Не может быть никаких других толкований в вопросе, кто на кого напал, кто убийца, а кто жертва. Но киевский режим по понятным причинам отказывается признавать даже очевидные вещи.

— Какое влияние события 2 мая в Одессе оказали на процессы, происходившие в то время в Донбассе?

— Ещё во время «майдана» я говорил с экранов телевизоров, что его организаторы доведут Украину до гражданской войны и конфликта с Россией, что братья будут убивать друг друга. Я просил лидеров «майдана» остановиться.

Горящие палатки активистов «антимайдана» на Куликовом Поле у Дома профсоюзов в Одессе

РИА Новости

© Александр Полищук

Протесты на юго-востоке были всего лишь ответом на незаконный государственный переворот в Киеве. То, как отреагировали на них представители киевского режима и коллективного Запада, — пример чудовищных двойных стандартов.

Пока киевляне и жители Западной Украины захватывали административные здания и жгли заживо «Беркут», иностранные политики и дипломаты кричали о праве на «мирный» протест. Зато когда на митинги вышли возмущённые событиями в Киеве жители юго-востока, а их в ответ начали убивать, это на Западе никому уже не было интересно.

Коломойский и лидеры киевского режима устроили настоящий сдвиг в массовом сознании. До побоищ, произошедших весной 2014 года в Харькове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Мариуполе, казалось дикостью, что человека можно убить просто за его политические взгляды. Но Коломойский и его боевики доказали, что можно. Так была выстроена новая уродливая реальность.

Украинские боевики в Одессе 2 мая 2014 года

Gettyimages.ru

© Maksym Voytenko/Anadolu Agency

Можно сказать, что крымские события показали: у людей есть вариант самим выбрать свою судьбу и уйти в Россию. Одесские же события продемонстрировали, что этот путь может быть очень нелёгким. Жители Донбасса сделали свой осознанный выбор и решились отстаивать его с оружием в руках.

— Жители Одессы по-разному реагировали на трагедию. Многие из них годами несли к Дому профсоюзов цветы и проводили траурные мероприятия. Но были и такие, кто писал издевательские посты в социальных сетях. Можно ли сказать, что оценка событий 2 мая расколола одесситов?

— После событий 2 мая большинство одесситов восприняли произошедшее как страшную трагедию. При этом люди были очень сильно напуганы. Но за десять лет агрессивная киевская пропаганда сделала своё дело: если раньше подавляющее большинство осуждало произошедшее, то сейчас сложно сказать, сколько точно горожан сожалеют о случившемся и считают это преступлением. Возможно, соотношение даже 50 на 50.

Импровизированный мемориал возле Дома профсоюзов в Одессе, 7 мая 2014 года

globallookpress.com

© Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com

— Многие фигуранты событий 2 мая как будто испарились. О них с 2014 года ничего не слышно. Никто так и не объяснил, почему экстренные службы долго не реагировали на вызовы к Дому профсоюзов. Есть у нас шанс хоть когда-то узнать ответы на эти и другие вопросы, связанные с трагедией?

— Спасательные службы не реагировали, потому что перед ними была поставлена такая задача. Что же касается ответственности виновных, то сейчас у нас идёт специальная военная операция. Я уверен, что она завершится нашей победой. И вот тогда мы сможем провести всестороннее расследование и покарать настоящих преступников.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.