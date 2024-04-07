«Люди хотели вернуться на Родину — в Россию»: экс-глава правительства ДНР Бородай — о создании и развитии республики

Десять лет назад, 7 апреля 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика. Жители региона отказались выполнять указания лиц, захвативших власть в Киеве незаконным путём. Спустя месяц на референдуме было принято решение о самоопределении ДНР. Депутат Госдумы РФ и председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, в 2014 году возглавлявший правительство ДНР, рассказал в интервью RT, как проходил процесс становления государственности в республике.

— Какова была реакция жителей Донбасса на государственный переворот, произошедший на Украине в конце февраля 2014 года? С чего начались и под какими лозунгами проходили в Донбассе акции протеста «антимайдана»? Была ли у них какая-то движущая сила или они начались стихийно, по инициативе народа?

— Реакция была очень простая. Госпереворот в Киеве крайне негативно восприняло абсолютное большинство населения Донбасса. Но это в то же самое время стало для людей поводом избавиться от того бардака, который происходил в «незалежной» Украине. Люди хотели вернуться назад, на Родину, от которой Донбасс в своё время отторгли, — в Россию. Лозунги в поддержку воссоединения звучали на акциях протеста. Свою роль в развёртывании этих процессов сыграли и царившие в народе настроения, и деятельность существовавших долгое время общественных движений, и многие другие факторы.

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— Донецкая Народная Республика была провозглашена не сразу после начала протестов. Как проходил процесс подготовки к этому событию и кто в нём участвовал?

— Участвовали в этой работе все активисты ДНР. Но как очевидец поделиться воспоминаниями именно по этому поводу я не могу. Я москвич и на Донбасс отправился добровольцем. Заходил через Луганск в середине апреля. В Донецке появился уже перед референдумом о независимости ДНР, в начале мая. Непосредственно во время провозглашения республики я в Донецке не присутствовал.

— Сразу после провозглашения республики началась подготовка референдума о самоопределении ДНР. Он был проведён 11 мая 2014 года. Как его готовили? Как люди реагировали на его проведение?

— Готовили проведение референдума местные общественники. Люди проявили огромную активность. Перед избирательными участками выстраивались громадные очереди. Проголосовало подавляющее большинство местных жителей. Результаты референдума известны. В ДНР за самоопределение высказались, если мне не изменяет память, 89% проголосовавших.

— С чего начались карательные действия киевского режима против ДНР? Почему Киев начал применять силу?

— Киев с самого начала не собирался отпускать ни Донецк, ни Луганск. И, соответственно, противодействовал их уходу. Карательные акции начались с арестов местных активистов и их убийств специальными группами СБУ и созданными Киевом формированиями. Действовали они очень жестоко и массово.

Ополченцы Донецкой народной республики

РИА Новости

© Геннадий Дубовой

— Как в республике создавались первые формирования ополчения и что они собой представляли?

— Как всегда в условиях гражданской войны: появлялся более или менее харизматичный лидер, создавал свою группу и пытался её худо-бедно вооружить. Потом договаривались о взаимодействии с другими подобными группами. Затем возникло центральное командование… Группы сначала были очень разные — с различной численностью, уровнем боеспособности. Всё это на первоначальном этапе чем-то напоминало средневековое феодальное ополчение.

— Несмотря на боевые действия, в республике необходимо было наладить повседневную жизнь: платить зарплаты и пенсии, организовывать работу школ и больниц, обеспечить функционирование предприятий ЖКХ. Как этого удалось добиться?

— Республика возникла не на руинах. Люди, которые работали раньше, — они и продолжили работать. Некоторое время всё функционировало по инерции. Кстати, киевские власти, рассчитывая вернуться, сначала некоторое время даже периодически переводили зарплаты бюджетникам. ДНР установила свою власть не в одно мгновение, это был постепенный процесс. Формировался бюджет, создавались органы управления, министерства, ведомства. Это была просто рутинная работа.

Мужчина голосует на референдуме о статусе Донецкой Народной Республики 11 мая 2014 года

РИА Новости

© Евгений Биятов

Вскоре после референдума было сформировано правительство, я был избран премьер-министром. Из разрозненных отрядов возникла армия, в которой внедрялся принцип единоначалия. То, что было разрушено, восстанавливалось, налаживалась жизнь. Восемь лет шло государственное строительство. В состав России ДНР входила уже как полноценное государство с множеством более или менее эффективно работающих институтов.

— Киев неоднократно обвинял республики Донбасса в нежелании договариваться, в срыве переговорного процесса. На ваш взгляд, всё ли возможное сделали представители ДНР и ЛНР для того, чтобы разрешить конфликт с киевским режимом мирным путём?

— Никаких реальных переговоров со стороны Киева не велось — это была просто формальность. Приезжали идиоты, которые нам говорили что-то в духе: «Мы с вами не договариваемся, сдавайтесь, мы вас убьём». Если убрать всю «воду», примерно это звучало так. Это была просто имитация переговорного процесса. Был Леонид Кучма, который нам рассказывал, что он «вечный» президент Украины, а потом в перерыве принимал несколько бокалов шампанского и только хлопал глазами, потому что ему было уже хорошо.

Результаты обстрела Донбасса со стороны ВСУ

РИА Новости

© Андрей Стенин

— Как жители ДНР отреагировали на официальное признание со стороны Российской Федерации и на начало специальной военной операции ВС РФ?

— Очень хорошо отреагировали. Этого ждали очень долго, и их ожидания наконец воплотились в жизнь.

— Что изменилось в ДНР с момента вхождения в состав России?

— Процесс укрепления связей с Россией шёл ещё с 2014 года. Интеграция была длительной, растянутой. Люди этого ждали, они сражались за это и наконец добились своего. Сейчас интеграция идёт семимильными шагами, но она всё равно не завершена. Тем более что часть нашей земли нам ещё только предстоит освободить.

Что же касается тех территорий республики, которые уже находятся под контролем России, то улучшения очевидны. Наконец, есть определённость. Царит общее оживление жизни. Много чего строится. Работают промышленные предприятия, на которые приходят российские инвесторы. Очень многое меняется в лучшую сторону.