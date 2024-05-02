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Взрывы прогремели в Харьковской области

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Взрывы прозвучали днём 2 мая в Харьковской области, расположенной на востоке Украины. Информацию об этом предоставил украинский телеканал «Freeдом».
Взрывы прогремели в Харьковской области
  • AP

Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. Известно, что в регионе действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Харьковской области и ещё шести регионах Украины.

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