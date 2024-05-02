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Силы ПВО ВС России сбили БПЛА ВСУ в Белгородской области

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В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области.
Силы ПВО ВС России сбили БПЛА ВСУ в Белгородской области
  • РИА Новости

«Около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer.

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