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Дуда предложил порядок действий власти в случае «угрозы» со стороны России

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Законопроект о порядке действий органов государственной власти Польши в случае угрозы извне, в том числе со стороны России, внёс в сейм президент республики Анджей Дуда.
Дуда предложил порядок действий власти в случае «угрозы» со стороны России
  • AP

В сообщении, опубликованном на сайте Бюро национальной безопасности Польши, указывается, что проект предусматривает внедрение изменений в военной, а также невоенной областях, которые призваны укрепить потенциал «противостояния гибридным угрозам и прямой вооружённой агрессии».

«Эти решения являются ответом на изменения в сфере безопасности, включая новые формы угроз со стороны России, направленных против Польши и других стран Европейского союза и НАТО», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ответных мерах в случае размещения ядерного оружия США в Польше.

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