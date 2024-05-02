В Волгограде вынесли приговор мужчинам за убийство продавца игровой приставки

Суд в Волгограде вынес приговор трём мужчинам за ограбление и убийство программиста, к которому они пришли, чтобы купить игровую приставку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

«Волгоградский областной суд приговорил молодых людей к наказанию в виде 16 лет лишения свободы... 15 лет лишения свободы... и лишению свободы на 8 лет 6 месяцев», — отмечается в заявлении.

Преступники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, один из осуждённых после приобретения пистолета в 2021 году предложил своим знакомым грабить тех, кто размещает объявления о продаже техники на сайтах. В сентябре этого же года они нашли свою жертву, пришли к нему, избили, ограбили, а после застрелили.

Ранее Челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения.