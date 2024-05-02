RT в Telegram
Подпишись

В Волгограде вынесли приговор мужчинам за убийство продавца игровой приставки

Короткая ссылка
Суд в Волгограде вынес приговор трём мужчинам за ограбление и убийство программиста, к которому они пришли, чтобы купить игровую приставку.
В Волгограде вынесли приговор мужчинам за убийство продавца игровой приставки
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

«Волгоградский областной суд приговорил молодых людей к наказанию в виде 16 лет лишения свободы... 15 лет лишения свободы... и лишению свободы на 8 лет 6 месяцев», — отмечается в заявлении.

Преступники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, один из осуждённых после приобретения пистолета в 2021 году предложил своим знакомым грабить тех, кто размещает объявления о продаже техники на сайтах. В сентябре этого же года они нашли свою жертву, пришли к нему, избили, ограбили, а после застрелили.

Ранее Челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить