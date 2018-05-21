Акинфеев в десятый раз получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

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Голкипер ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев в десятый раз в своей карьере получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, присуждаемый журналом «Огонёк» с 1960 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Эта награда стала для Акинфеева 10-й в карьере, что является рекордом. Ранее он получал её в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах. На втором месте по данному показателю — легендарный голкипер «Спартака» Ринат Дасаев, который становился обладателем приза шесть раз.

Ранее Акинфеев заявил, что люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и команда прекрасно это осознаёт.

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