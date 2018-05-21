Акинфеев: люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и мы прекрасно это осознаём

Голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказал мнение об отношении болельщиков к выступлению национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Я всегда говорил: приходя на балет или в кино, ты хочешь видеть качественную картинку, убедительную игру актёров. Так и в футболе. Люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и мы прекрасно это осознаём. Я никогда от ответственности не уходил и называю вещи своими именами: если провели хороший матч, он хороший, если плохой отрезок — он плохой», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Он отметил, что последние результаты команды были ужасными и поэтому в адрес сборной звучит немало критики.

«Значит, заслужили. Но опять же вы прекрасно понимаете: хорошим для всех не будешь, будь ты хоть президентом, хоть кем. Рано или поздно всё равно станешь плохим. Наша задача — сделать так, чтобы люди подхватили позитивную эмоциональную волну и поверили в команду. А для этого нужно показать хороший футбол», — добавил голкипер.

Ранее Акинфеев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года.