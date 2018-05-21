Акинфеев: когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника — для людей, для России

Голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года.

«Если уже бывал на крупных турнирах, ничего принципиально нового не видишь. Единственное существенное отличие — место проведения. Когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника — для людей, для России. И этот праздник команда с народом должны делать совместно. Они на трибунах, мы — на поле. По-другому никак, — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Он отметил, что всей команде хочется проявить себя на домашнем чемпионате мира.

«Это главная цель. Если у каждого из нас в голове будет сидеть эта мысль, мы сможем выстрелить», — добавил голкипер.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.