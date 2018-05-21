Акинфеев: нам надо менять своё отношение и стремиться к лучшему

Голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал, как поражение от Франции, Бразилии и Аргентины отразились на национальной команде.

«Любые поражения неприятны, но нужно отдавать себе отчёт, с кем мы встречались, — это топовые сборные. Нам до них расти и расти. Хотя, если переключить настройки в голове, можно обыграть любого. Неудачи прибивают, но не настолько сильно, как можно подумать. В товарищеских матчах многое прощается, в официальных — мало. Главное, чтобы не прибило на чемпионате мира», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Он также объяснил, что нужно команде для успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

«Лишь бы не было боязни — все нелепости из-за неё происходят. В то время как другие действуют уверенно, раскрепощённо, мы иногда слишком зажимаемся. Это мешает. Не скажу, что Россия — одна из худших сборных на планете, но нам надо менять своё отношение и стремиться к лучшему. Всё идёт от головы», — добавил голкипер.

Ранее Акинфеев заявил, что люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и команда это прекрасно это осознаёт.