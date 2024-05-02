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Мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в Киргизии

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Министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что небольшой грузовик без водителя сбил 29 детей во время праздника в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
Мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в Киргизии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

Уточняется, что трое пострадавших детей в настоящий момент находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что глава Минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию под личный контроль.

Агентство добавляет, что Управление обеспечения безопасности дорожного движения уточнило, что грузовик без водителя скатился со склона. Пострадавшие дети в этот момент находились рядом и готовились к музыкальному выступлению на празднике.

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