Исинбаева получила премию за благотворительность в Монте-Карло

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, россиянка Елена Исинбаева была награждена премией за благотворительность «Монте-Карло. Лучшая женщина года — 2018».

«Я была удостоена чести быть награждённой премией «Монте-Карло. Лучшая женщина года — 2018» за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как «чемпиона за мир»!» — сообщила Исинбаева в своём Instagram.

Премия учреждена фондом «Женщины в спорте» и является международной. Исинбаева на данный момент является членом Международного олимпийского комитета, а также состоит в клубе «Чемпионы за мир».

Ранее Исинбаева поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.