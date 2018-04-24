Исинбаева поздравила Волгоград с открытием стадиона ЧМ-2018 по футболу

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Дорогие волгоградцы! Поздравляю вас с историческим событием, открытием нашего шикарного, нового и современного стадиона «Волгоград Арена»! В наш город пришёл праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду», — написала в Instagram Исинбаева, которая является послом чемпионата мира от Волгограда.
⚽️Дорогие Волгоградцы! Поздравляю Вас с историческим событием, открытием НАШЕГО шикарного, нового и современного стадиона "Волгоград-Арена"🔝! В наш город пришёл праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду! Иииии, Ротор надежды оправдал... С Победой Ротор!!! С Победой город-герой Волгоград!!!Пусть это будет традиция - ПОБЕЖДАТЬ!!! 💪🏻👊🏻👏🏻 Спасибо огромное нашему губернатору А.И.Бочарова и всей его команде, за то что сказку сделали былью!!!🙌🏻
Ранее сообщалось, что после церемонии открытия на арене прошёл матч 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Ротором» и владивостокским клубом «Луч-Энергия», который завершился со счётом 4:2.