Исинбаева поздравила Волгоград с открытием стадиона ЧМ-2018 по футболу

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Дорогие волгоградцы! Поздравляю вас с историческим событием, открытием нашего шикарного, нового и современного стадиона «Волгоград Арена»! В наш город пришёл праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду», — написала в Instagram Исинбаева, которая является послом чемпионата мира от Волгограда.

Ранее сообщалось, что после церемонии открытия на арене прошёл матч 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Ротором» и владивостокским клубом «Луч-Энергия», который завершился со счётом 4:2.