Diario Sur: игрок «Малаги» попросил €50 у фаната, который хотел получить его футболку

Полузащитник «Малаги» Дани Лоренсо обменял свою футболку на деньги.

Как сообщает Diario Sur, футболист попросил €50 у болельщика, который хотел получить его футболку после матча 32-го тура этого соревнования с «Атлетико Б».

В текущем сезоне 21-летний испанец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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