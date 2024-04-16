RT в Telegram
Подпишись

Diario Sur: игрок «Малаги» попросил €50 у фаната, который хотел получить его футболку

Короткая ссылка
Полузащитник «Малаги» Дани Лоренсо обменял свою футболку на деньги.

Как сообщает Diario Sur, футболист попросил €50 у болельщика, который хотел получить его футболку после матча 32-го тура этого соревнования с «Атлетико Б».

В текущем сезоне 21-летний испанец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих детях, живущих в Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить