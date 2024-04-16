Мостовой не виделся со своими детьми уже пять лет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих детях, живущих в Испании.

«С детьми я не виделся пять лет — они живут в Марбелье. Я не могу к ним приехать из-за нынешней ситуации. Чтобы куда-то поехать, надо быть челноком», — цитирует Мостового Sport24.

Ветеран добавил, что благодаря интернету он с детьми общается практически каждый день.

«Они не изъявляли желания переехать в Россию. Так же как и у меня не было желания переехать в Испанию. Они родились там, и их можно считать европейцами», — добавил он.

Мостовой отметил, что уже пять лет не выезжал за пределы России: сперва из-за коронавируса, а затем — из-за политической ситуации в мире. По его словам, он посетит своих детей, когда «этот мрак закончится».

Напомним, что у экс-футболиста двое детей: сын Александр и дочь Эмма.

Ранее Мостовой заявил, что Хави не уйдёт из «Барселоны».