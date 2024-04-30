Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за погоды.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра, временно прекращено Керченское паромное сообщение», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Кубани.

Отмечается, что для недопущения образования пробок на подъездах к Крымскому мосту водителям рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами.

Днём 30 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.