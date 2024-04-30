В Киеве заявили, что не станут насильно возвращать граждан Украины из-за рубежа

Киев не планирует принудительно возвращать на Украину граждан из-за границы, а хочет только «определить возможности» после принятия нового закона о мобилизации, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В интервью Deutsche Welle* она заявила, что ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну «не будет».

«Но в вопросах войны нет приятных решений, давайте не забывать, что война продолжается», — сказала Стефанишина, слова которой приводит ТАСС.

Власти Украины планируют обсудить вопрос юридического статуса украинцев за рубежом с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Ильвой Юханссон, добавила вице-премьер.

Стефанишина также заявила, что власти хотят лишь определить мобилизационные возможности, а предоставление данных в военкомат не означает «автоматической мобилизации на фронт».

«Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объёме мы можем заменять ребят на фронте», — сказала вице-премьер.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.

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