В Киеве заявили, что не станут насильно возвращать граждан Украины из-за рубежа
- РИА Новости
В интервью Deutsche Welle* она заявила, что ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну «не будет».
«Но в вопросах войны нет приятных решений, давайте не забывать, что война продолжается», — сказала Стефанишина, слова которой приводит ТАСС.
Власти Украины планируют обсудить вопрос юридического статуса украинцев за рубежом с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Ильвой Юханссон, добавила вице-премьер.
Стефанишина также заявила, что власти хотят лишь определить мобилизационные возможности, а предоставление данных в военкомат не означает «автоматической мобилизации на фронт».
«Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объёме мы можем заменять ребят на фронте», — сказала вице-премьер.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
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