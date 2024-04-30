В Чехии правительство одобрило проект пенсионной реформы

Кабмин Чехии одобрил проект пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста и увеличение размера пенсионных выплат.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные информагентства CTK, пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться с 65 лет в соответствии с показателем продолжительности жизни в Чехии.

Кроме того, размер минимальной пенсии предполагается установить в 20% от средней заработной платы.

Проект реформы теперь должна утвердить нижняя палата чешского парламента.

В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, из-за которого по всей стране проходили многочисленные демонстрации. В соответствии с новым законом минимальный возраст выхода на пенсию увеличили с 62 до 64 лет.