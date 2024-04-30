RT в Telegram
Подпишись

В Чехии правительство одобрило проект пенсионной реформы

Короткая ссылка
Кабмин Чехии одобрил проект пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста и увеличение размера пенсионных выплат.
В Чехии правительство одобрило проект пенсионной реформы
  • AP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные информагентства CTK, пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться с 65 лет в соответствии с показателем продолжительности жизни в Чехии.

Кроме того, размер минимальной пенсии предполагается установить в 20% от средней заработной платы.

Проект реформы теперь должна утвердить нижняя палата чешского парламента.

В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, из-за которого по всей стране проходили многочисленные демонстрации. В соответствии с новым законом минимальный возраст выхода на пенсию увеличили с 62 до 64 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить