В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в Остафьеве

В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в аэропорту «Остафьево», решение о мере пресечения вынес Дорогомиловский районный суд.

Следствие попросило арестовать Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Никиту Булгакова, Анастасию Молчалину и Романа Яковца.

Как отмечает пресс-служба суда, завербованный спецслужбами Украины Хамидулин взял на себя роль организатора и через интернет вовлёк остальных в совершение теракта за деньги.

«Участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и... совершили поджог воздушного судна», — сказано в сообщении.

Им предъявлены обвинения в теракте. Все пятеро арестованы до 27 июня.