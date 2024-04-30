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В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в Остафьеве

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В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в аэропорту «Остафьево», решение о мере пресечения вынес Дорогомиловский районный суд.
В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в Остафьеве
  • РИА Новости

Следствие попросило арестовать Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Никиту Булгакова, Анастасию Молчалину и Романа Яковца.

Как отмечает пресс-служба суда, завербованный спецслужбами Украины Хамидулин взял на себя роль организатора и через интернет вовлёк остальных в совершение теракта за деньги.

«Участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и... совершили поджог воздушного судна», — сказано в сообщении.

Им предъявлены обвинения в теракте. Все пятеро арестованы до 27 июня.

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