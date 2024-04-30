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Bloomberg: Макрон на встрече с Си Цзиньпином попросит его повлиять на Путина

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Президент Франции Эммануэль Макрон попытается во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж улучшить личные связи с ним и попросит его повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Макрон на встрече с Си Цзиньпином попросит его повлиять на Путина
  • РИА Новости

«Макрон намерен углубить личные связи с Си во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой побудить Владимира Путина прекратить войну на Украине», — пишет агентство.

У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.

Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.

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