Bloomberg: Макрон на встрече с Си Цзиньпином попросит его повлиять на Путина
- РИА Новости
«Макрон намерен углубить личные связи с Си во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой побудить Владимира Путина прекратить войну на Украине», — пишет агентство.
У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.
Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.