Bloomberg: Макрон на встрече с Си Цзиньпином попросит его повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж улучшить личные связи с ним и попросит его повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Макрон намерен углубить личные связи с Си во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой побудить Владимира Путина прекратить войну на Украине», — пишет агентство.

У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.

Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.