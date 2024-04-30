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Университет Портленда не может разогнать протестующих, захвативших библиотеку

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Портлендский государственный университет в США просит полицию помочь выгнать из библиотеки толпу участников акции пропалестинского протеста.
Университет Портленда не может разогнать протестующих, захвативших библиотеку
  • РИА Новости

Как сообщает CNN, демонстранты ворвались в здание университетской библиотеки и удерживают помещение, сотрудники службы безопасности кампуса не смогли зайти внутрь.

Начальник департамента полиции Портленда Боб Дэй говорит, что в здании сидят от 50 до 75 протестующих.

Также полиция США занимается разгоном лагеря протестующих в Университете Северной Каролины в городе Чапел-Хилл.

Студенты Колумбийского университета, в свою очередь, вывесили из окна транспаранты с надписью «Интифада».

Ещё около 40 студентов задержали во время демонстрации в поддержку Палестины на территории Техасского университета в городе Остин. Перед этим в США на пропалестинской акции протеста была задержана кандидат от Партии зелёных на выборах президента в 2024 году Джилл Стайн, которая пришла к демонстрантам в Университет Вашингтона в Сент-Луисе.

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