Университет Портленда не может разогнать протестующих, захвативших библиотеку
- РИА Новости
Как сообщает CNN, демонстранты ворвались в здание университетской библиотеки и удерживают помещение, сотрудники службы безопасности кампуса не смогли зайти внутрь.
Начальник департамента полиции Портленда Боб Дэй говорит, что в здании сидят от 50 до 75 протестующих.
Также полиция США занимается разгоном лагеря протестующих в Университете Северной Каролины в городе Чапел-Хилл.
Студенты Колумбийского университета, в свою очередь, вывесили из окна транспаранты с надписью «Интифада».
Ещё около 40 студентов задержали во время демонстрации в поддержку Палестины на территории Техасского университета в городе Остин. Перед этим в США на пропалестинской акции протеста была задержана кандидат от Партии зелёных на выборах президента в 2024 году Джилл Стайн, которая пришла к демонстрантам в Университет Вашингтона в Сент-Луисе.