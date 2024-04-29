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Fow News: на пропалестинской акции в США задержан кандидат в президенты от Партии Зелёных

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Кандидат от Партии Зелёных на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на пропалестинской акции протеста.

Об этом информирует Fow News.

По данным телеканала, Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе.

Ранее сообщалось, что полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США.

Также в Израиле тысячи человек вышли на митинги за освобождение заложников.

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