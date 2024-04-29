Fow News: на пропалестинской акции в США задержан кандидат в президенты от Партии Зелёных
Об этом информирует Fow News.
По данным телеканала, Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе.
Ранее сообщалось, что полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США.
Также в Израиле тысячи человек вышли на митинги за освобождение заложников.