Fow News: на пропалестинской акции в США задержан кандидат в президенты от Партии Зелёных

Кандидат от Партии Зелёных на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на пропалестинской акции протеста.

Об этом информирует Fow News.

По данным телеканала, Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе.

Ранее сообщалось, что полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США.

Также в Израиле тысячи человек вышли на митинги за освобождение заложников.