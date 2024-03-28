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Журова: МОК может придумать ещё дополнительные условия участия россиян в ОИ

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может придумать дополнительные условия для участия россиян в Олимпиаде в Париже.
Журова: МОК может придумать ещё дополнительные условия участия россиян в ОИ
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Они могут придумать еще какие-то условия, от которых спортсмены могут отказаться. Обратите внимание, еще никто из атлетов не заявил, что поедет, и МОК не назвал имена тех, кто поедет», — приводит слова Журовой РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта появилась информация, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Ирина Винер заявила, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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