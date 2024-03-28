Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта появилась информация, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Винер раскритиковала решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.