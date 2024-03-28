Елистратов: иностранных коллег не беспокоит отсутствие россиян на международной арене

Российский шорт-трекист Семён Елистратов заявил, что иностранных спортсменов не беспокоит отсутствие россиян на международных стартах.

«Очень люблю наших иностранных коллег. Но их не беспокоит отсутствие на международной арене россиян, это нужно принять как данность. Это не хорошо и не плохо. Просто если кто-то говорит, что без нас там всё рухнуло, ужас... Нет, ребята», — приводит слова Елистратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.