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Елистратов: иностранных коллег не беспокоит отсутствие россиян на международной арене

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Российский шорт-трекист Семён Елистратов заявил, что иностранных спортсменов не беспокоит отсутствие россиян на международных стартах.
Елистратов: иностранных коллег не беспокоит отсутствие россиян на международной арене
  • РИА Новости

«Очень люблю наших иностранных коллег. Но их не беспокоит отсутствие на международной арене россиян, это нужно принять как данность. Это не хорошо и не плохо. Просто если кто-то говорит, что без нас там всё рухнуло, ужас... Нет, ребята», — приводит слова Елистратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.

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