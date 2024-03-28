Елистратов: иностранных коллег не беспокоит отсутствие россиян на международной арене
- РИА Новости
«Очень люблю наших иностранных коллег. Но их не беспокоит отсутствие на международной арене россиян, это нужно принять как данность. Это не хорошо и не плохо. Просто если кто-то говорит, что без нас там всё рухнуло, ужас... Нет, ребята», — приводит слова Елистратова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.