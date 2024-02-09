RT в Telegram
Подпишись

Елистратов: конечно, я хотел бы выступить на пятых Олимпийских играх

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.
Елистратов: конечно, я хотел бы выступить на пятых Олимпийских играх
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Конечно, я хотел бы выступить на пятых Олимпийских играх. Да ещё и в Италии! Паста, кофе отличный! Но мне хотелось бы поехать за пьедесталом почёта. Если декларация, какой смысл, зачем кого‑то предавать — семью свою, тренеров, государство? Это очень тяжёлый вопрос. Будем решать этот вопрос по мере поступления», — сказал Елистратов журналистам.

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить