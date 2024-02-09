Елистратов: конечно, я хотел бы выступить на пятых Олимпийских играх

Олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.

«Конечно, я хотел бы выступить на пятых Олимпийских играх. Да ещё и в Италии! Паста, кофе отличный! Но мне хотелось бы поехать за пьедесталом почёта. Если декларация, какой смысл, зачем кого‑то предавать — семью свою, тренеров, государство? Это очень тяжёлый вопрос. Будем решать этот вопрос по мере поступления», — сказал Елистратов журналистам.

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй.