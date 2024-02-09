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Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй

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Россиянин Владимир Балбеков занял первое место на дистанции 1,5 тыс. м на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку в Челябинске.
Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 8 секунд.

Второе место занял Семён Елистратов. Тройку призёров замкнул Максим Шевелёв.

В женском забеге победу одержала Екатерина Алдошкина. Второй стала Анна Матвеева, третье место заняла Елена Серёгина.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включены 16 олимпийских видов спорта. 

Ранее сообщалось, что белорусские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на Спартакиаде.

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