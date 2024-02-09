Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй

Россиянин Владимир Балбеков занял первое место на дистанции 1,5 тыс. м на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку в Челябинске.

РИА Новости

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