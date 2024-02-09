Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 8 секунд.
Второе место занял Семён Елистратов. Тройку призёров замкнул Максим Шевелёв.
В женском забеге победу одержала Екатерина Алдошкина. Второй стала Анна Матвеева, третье место заняла Елена Серёгина.
Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
В соревнования включены 16 олимпийских видов спорта.
Ранее сообщалось, что белорусские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на Спартакиаде.