Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что белорусские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на Спартакиаде.

«Можно говорить о том, что и в шорт‑треке, и в конькобежном спорте на Спартакиаде выступят белорусские спортсмены», — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.

Ранее сообщалось, что Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших.