Белорусские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на Спартакиаде
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«Можно говорить о том, что и в шорт‑треке, и в конькобежном спорте на Спартакиаде выступят белорусские спортсмены», — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».
Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.
Ранее сообщалось, что Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших.