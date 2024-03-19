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Тарасова — о словах директора WADA: как можно было пожертвовать нашей Камилой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова гендиректора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
Тарасова — о словах директора WADA: как можно было пожертвовать нашей Камилой
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Вот здорово, а! Всё с их словами уже давно понятно, но непонятно одно — как ради других можно было пожертвовать нашей девочкой? Ну как так может быть?!» — цитирует Тарасову Sport24.

Директор WADA заявил, что защитники фигуристки Камилы Валиевой пожертвовали ею, чтобы скрыть тех, кто помогал ей принимать допинг.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее в WADA заявили, что ISU стоит пристальнее проверять на допинг фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

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