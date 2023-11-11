Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу
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Спортсменка победила Людмилу Воронцову и стала чемпионкой России в восьмой раз.
Призовой фонд чемпионата России, который завершился в Уфе 11 ноября, составил 24 млн рублей. Победительницы получат по 1,5 млн рублей, серебряные медалистки — по 250 тыс. рублей, бронзовые — по 125 тыс. рублей.
Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о руководстве Международного олимпийского комитета (МОК).