Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу

Дарья Абрамова одержала победу в весовой категории до 57 кг в финале чемпионата России по боксу.

Спортсменка победила Людмилу Воронцову и стала чемпионкой России в восьмой раз.

Призовой фонд чемпионата России, который завершился в Уфе 11 ноября, составил 24 млн рублей. Победительницы получат по 1,5 млн рублей, серебряные медалистки — по 250 тыс. рублей, бронзовые — по 125 тыс. рублей.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о руководстве Международного олимпийского комитета (МОК).