«В патриотическом порыве»: десять лет назад ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины

Десять лет назад Донецкая и Луганская народные республики официально провозгласили государственный суверенитет. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых жители обоих регионов высказались за отделение от Украины. Аналитики напоминают, что объявление независимости Донбасса состоялось в условиях уже шедшей на тот момент в стране гражданской войны — попытки решить конфликт путём переговоров, в том числе и при непосредственном участии российской стороны, провалились. По словам экспертов, проведя плебисциты о независимости, Донецк и Луганск прежде всего стремились защититься от военной агрессии Киева.

12 мая 2014 года был официально провозглашён государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Этому событию предшествовали референдумы в обоих регионах, прошедшие накануне, 11 мая. В ДНР за независимость от Украины высказались 89,7% участников голосования, а в ЛНР — 96,2%.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей республик с десятилетием проведения референдумов. В поздравительной телеграмме дончанам глава государства назвал день плебисцита судьбоносным.

«В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота», — говорится в документе.

11 мая 2014 года. Мужчина голосует на референдуме о статусе самопровозглашённой Донецкой народной республики на избирательном участке в Донецке

РИА Новости

© Евгений Биятов

Обращаясь к жителям ЛНР, президент РФ отметил, что их республика «рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершён вооружённый государственный переворот, власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры».

«Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплочённости и успешного развития. Люди горячо поддержали создание Луганской Народной Республики 11 мая 2014 года, а в сентябре 2022 года твёрдо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной — Россией», — подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале назвал проведение референдума о независимости Донецкой Народной Республики знаковым событием, которое стало прологом к «возвращению Донбасса в Россию». А руководитель ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что десять лет назад жители Донбасса «встали на защиту русского языка, своих традиций и веры, на защиту справедливости» и выстояли.

«Обрести самостоятельность и защититься»

Референдум и провозглашение независимости республик Донбасса от Киева состоялись в условиях набиравшей обороты гражданской войны на Украине.

Напомним, весной 2014 года жители Донецкой и Луганской областей выступили против госпереворота в Киеве. В городах Донбасса начали собираться многочисленные демонстрации противников так называемого евромайдана. В Донецке, Луганске и ряде других крупных населённых пунктов региона протестующие заняли административные здания.

5 апреля 2014 года. Участники митинга с требованием проведения референдума о статусе Донецкой области на площади Ленина

РИА Новости

© Ирина Горбасева

Майданные власти с самого начала отказались вести переговоры с демонстрантами — 14 апреля исполнявший на тот момент обязанности президента Александр Турчинов сообщил о начале широкомасштабной «антитеррористической» операции против Донбасса с привлечением ВСУ.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, перед тем как в 2014 году объявить о независимости от Украины, Донецк и Луганск довольно долго пытались «убедить новые киевские власти поговорить с ними и выработать какую-то общую платформу для дальнейшего совместного существования».

«Донбасс отказывался признавать новую власть в Киеве, но этот вопрос всё же был предметом для переговоров. Киев же был настроен принципиально иначе. Там решили, что Донецк и Луганск — это очаги сопротивления, которые нужно подавить силой. В этих условиях Донецкой и Луганской областям не оставалось ничего другого, кроме как попытаться обрести самостоятельность и защититься от уже начавшейся к тому моменту вооружённой агрессии со стороны Киева», — пояснил Неменский в разговоре с RT.

После провозглашения независимости ДНР и ЛНР Киев не прекратил попыток силой вернуть контроль над регионом — бои шли по нарастающей. Чтобы прекратить кровопролитие, 5 сентября 2014 года при участии России и ОБСЕ был подписан Минский протокол, однако эта мера не смогла остановить военные действия.

После того как ополчение Донбасса нанесло ВСУ ряд крупных поражений, в том числе в Донецком аэропорту и под Дебальцевом, 12 февраля 2015 года были заключены Минские соглашения. Посредниками в мирном процессе, помимо России, выступили ФРГ и Франция.

Документ подразумевал сохранение в составе Украины Донецка и Луганска при условии фактической федерализации страны. По словам аналитиков, Донбасс и Москва пошли на этот компромисс, поскольку сохраняли надежду на мирное разрешение кризиса.

«Эти соглашения были компромиссом. Надо сказать, что он был болезненным для многих в Донбассе. Но это был способ решения проблемы мирным путём. Кстати говоря, представители Донбасса и до событий 2014 года предлагали перейти к федеративному устройству Украины. В данном случае Минские соглашения давали шанс сторонам мирно и цивилизованно разойтись», — отметил в беседе с RT политолог Владимир Корнилов.

«Путём переговоров и компромиссов»

В течение последующих семи лет Минские соглашения так и не были реализованы. Основным препятствием для их имплементации стала позиция Киева, который отказывался предоставлять особый статус Донбассу.

После начала СВО экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были нужны Западу и Киеву лишь для того, чтобы дать Украине время на укрепление собственных сил.

Все эти годы, пока Москва пыталась добиться от Киева и Запада выполнения Минских соглашений, ВСУ не прекращали обстреливать Донбасс. В начале 2022 года Киев устроил очередную эскалацию в зоне конфликта. В результате главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник официально обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР и помочь отразить агрессию Киева.

30 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Москва ответила согласием на обе просьбы и начала военную операцию по защите Донбасса.

Осенью того же года в ДНР и ЛНР состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей республик проголосовало за присоединение к РФ. 30 сентября руководители Донецкой и Луганской народных республик подписали договоры о вхождении в состав России.

По словам аналитиков, Москва искренне пыталась решить конфликт на Украине мирным путём, однако это стало невозможным из-за позиции Запада и Киева.

«Жители Донбасса очень надеялись, что рано или поздно они окажутся дома — в России. Но Москва сначала пыталась сделать всё от неё зависящее, даже порой в ущерб собственным интересам, чтобы разрешить данный вопрос мирным путём, не обостряя ситуацию. Поэтому она и не признала сразу Донбасс. Но Запад и Киев, со своей стороны, не проявили такой же готовности к компромиссу», — напомнил Владимир Корнилов.

По словам Олега Неменского, «Минские соглашения должны были гарантировать сохранение прав и свобод русскоязычных граждан Украины и жителей Донбасса, но дальнейшая политика Киева сделала невозможной их реализацию».

«Радикальная идеология новых украинских властей не предполагала каких-либо компромиссов в этом вопросе. Попытка Москвы решить конфликт путём переговоров и компромиссов не сработала, и тогда Россия напрямую выступила в защиту республик», — отметил аналитик.

По словам Владимира Корнилова, в 2014 году Киев сам заложил основу для последующего отделения ДНР и ЛНР.

«На Майдане националисты дали понять Донбассу, что для них он является колонией, которая должна слушаться метрополию и даже не думать о том, чтобы требовать защиты своих прав и интересов. В итоге Донбасс последовал старому «совету», который украинские националисты регулярно выкрикивали дончанам. Я, как представитель Донбасса, сам это неоднократно слышал в эфирах украинских телеканалов. Они говорили нам: чемодан, вокзал, Россия. Ну вот Донбасс и пошёл этим путём», — резюмировал эксперт.