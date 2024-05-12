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Вторая молодость: Шлеменко победил Хамитова единогласным решением судей, Штырков нокаутировал Антигулова

Александр Шлеменко победил Куата Хамитова единогласным решением судей

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Борислав Головин
Александр Шлеменко победил Куата Хамитова единогласным решением судей на турнире RCC 19. Россиянин владел подавляющим преимуществом на протяжении всего боя и не дал сопернику ни шанса. Казахстанец пытался уходить в борьбу, но экс-чемпион Bellator спокойно контролировал ситуацию. В соглавом противостоянии Иван Штырков нокаутировал Гаджимурада Антигулова в середине первого раунда. Внимание также привлекла его перепалка со Штормом после церемонии взвешивания. А позже Уральский Халк не исключил возможности встречи с ним.
Вторая молодость: Шлеменко победил Хамитова единогласным решением судей, Штырков нокаутировал Антигулова
  • © RCC MMA

Лёгкая прогулка для Шлеменко

Александр Шлеменко, несмотря на солидный возраст, не собирается завершать карьеру. В прошлом году он провёл три боя, два из которых — по правилам ММА. В 2024-м ветеран ещё не дрался, но запланировал провести сразу два поединка за 22 дня. Сперва ему предстояло в Екатеринбурге помериться силами с Куатом Хамитовым.

Изначально они должны были сойтись ещё в сентябре, но противостояние в последний момент отменили из-за организационных проблем. Шторм тогда посетовал, что ему не выплатили обещанный аванс. Спустя восемь месяцев схватка всё-таки состоялась. Причём россиянин считался однозначным фаворитом. Это неудивительно, ведь он обладал огромным опытом и даже был чемпионом Bellator.

Казахстанец же стал звездой лишь на родине, хотя дважды дрался за чемпионский пояс Fight Nights и в обоих случаях уступил. К тому же большую часть карьеры выступал в лёгком весе. Однако Найман всё равно верил в сенсацию.

«Мне очень сильно хочется доказать всем, что они ошибались. Я прямо представляю, как после боя беру микрофон и говорю: «Где вы все? Где ваши прогнозы? Почему вы замолчали?» Всем кажется, я андердог и выхожу за деньгами — это дополнительно мотивирует. Какой бы ни был гонорар, если уступаешь — это поражение. А когда хороший чек и победа, хорошее лето обеспечено. Я настроен отдыхать всё лето, мне хотелось бы провести его счастливым человеком, а не побитым и проигравшим, но с кучей денег», — приводит слова спортсмена «РБ-Спорт».

Шлеменко же был настолько спокоен и уверен в собственном успехе, что 7 мая даже позволил себе отправиться на инаугурацию Владимира Путина в Москву.

«Мне было приятно разделить с ним эту радостную весть. Для него это очень важно, мы видели с вами. Не только мы видели, а весь земной шар за этим наблюдал. Приятно было стать сопричастным, находиться в помещении», — поделился впечатлениями он.

Перепалка со Штырковым

Показательно, что куда больше внимания, чем бой Шторма с Хамитовым привлекла его перепалка с Иваном Штырковым. Раньше они находились в приятельских отношениях, но весь прошлый год обменивались колкостями через СМИ. Началось с того, что Уральский Халк в интервью предположил, что Шлеменко мог сделать карьеру своего партнёра по команде и подопечного Андрея Корешкова ярче. В ответ Александр напомнил, что визави тоже не сумел помочь добиться прогресса талантливому молодому бойцу Сергею Кунченко.

Далее градус только повышался. В апреле Штырков признался, что у него есть вопросы к человеческим качествам экс-чемпиона Bellator. В Екатеринбурге же пути спортсменов пересеклись накануне боёв. Организаторы, словно предчувствуя возможный конфликт, свели в соглавном поединке уроженца Хабаровска и Гаджимурада Антигулова.

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Публичный спор произошёл сразу после церемонии взвешивания. Шлеменко общался с журналистами и, отвечая на вопрос о недопонимании с Уральским Халком, попросил позвать его для разговора. Начался он с рукопожатия. Затем мужчины почти десять минут обменивались взаимными претензиями. Например, Штырков посетовал, что Шторм устроил «клоунаду», организовав диалог перед камерами. Тот в ответ посоветовал выбирать выражения.

Между тем для Ивана бой с Антигуловым был крайне важен. В последнее время он много выступал в других видах. По большому счёту эксперименты получились неудачными, хотя боец неплохо заработал: по правилам бокса он уступил Магомеду Исмаилову и Константину Ерохину, а в кикбоксинге — Владимиру Минееву и Вагабу Вагабову.

В ММА же он не дрался с декабря 2022-го, когда единогласным решением судей одолел Асылжана Бахытжанулы. Очередная неудача, да ещё и на «родной территории» грозила серьёзно понизить акции Штыркова. Однако ему удалось не просто взять верх, но и сделать это ярко.

Хотя стартовало противостояние для него очень непросто. Антигулов, известный своей борьбой, сразу сделал проход в ноги. Уральскому Халку, к его чести, удалось оперативно подняться. Но Гаджимурад владел инициативой и шёл вперёд. Он прижал соперника к сетке и принялся осыпать ударами. Уроженцу Хабаровска приходилось откровенно перекрываться в блоке.

Однако он выдержал давление, позволил сопернику вымахаться и наказал его за ошибку. Роковым решением для экс-бойца UFC стала очередная попытка тейкдауна. Штырков не просто остался на ногах, но и неожиданно оказался за спиной у оппонента. Далее он сам принялся избивать его. Очень быстро у Антигулова открылась сечка на лице. А спустя всего две минуты и 14 секунд после начала боя рефери остановил его, поскольку Гаджимурад оборонялся пассивно.

Мастер-класс для Хамитова

Шлеменко также взял верх, хотя и провёл в «клетке» всю дистанцию. Однако не дал казахстанцу ни шанса. Тот, как и ожидалось, уповал в основном на борьбу, но не смог создать россиянину проблем. Ощущалось, что легковесу Куату порой просто не хватает мощи. Первый раунд Шторм начал активно и буквально запер Наймана у сетки. Хамитов пытался провести тейкдаун, однако не преуспел.

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Александр, защищаясь, не только буквально читал все чужие атаки, молниеносно убирая ноги, но и успевал отвечать собственными сериями и коленями в клинче. После одного из них противник едва не оказался в нокдауне.

Второй отрезок вовсе прошёл при тотальном доминировании ветерана. Он сходу выбросил опаснейшее колено. Если бы оно попало в голову, встреча могла завершиться досрочно. Но удар пошёл немного не точно — в район плеча. Затем казахстанец в очередной раз неудачно переключился на борьбу. Шлеменко занял позицию сверху и спокойно осыпал оппонента градом выстрелов.

Заключительная пятиминутка, пожалуй, получилась самой интересной, хотя тоже не подарила интригу. Куат, пропустив мощный боковой, упал и опять попытался провести тейкдаун. На канвасе развернулось довольно любопытное сражение. Шторм угодил в «распятье», но выбрался и тут же сам едва не выполнил удушающий. А когда спортсмены поднялись, Хамитов пропустил ещё одно летящее колено и чудом выстоял.

Тем не менее, у арбитров не было иного выбора кроме как отдать победу единогласным решением отечественному атлету. Для него она стала 64-й в карьере в ММА при 15 поражениях. Красноречивее же остальных противостояние оценила его жена. Выйдя в «клетку», она бросила фразу: «как на тренировке». Сам же россиянин дипломатично поблагодарил Хамитова.

«Он хорошо выучил тактику. Когда ты дерёшься, проще не упасть, чем нокаутировать. Хамитов постоянно уходил в борьбу, поэтому не получилось его финишировать. Но я пытался это сделать. Возможность выступать и конкурировать на высоком уровне даёт мне оставаться на волне. Я сейчас в хорошем состоянии и готов к любым противостояниям», — заявил Шлеменко.

Долго отдыхать ему не придётся, ведь уже 1 июня ждёт встреча с экс-бойцом UFC Кёртисом Миллендером в родном Омске. Да и в дальнейшем отбоя от оппонентов у Шторма не будет. Прямо в октагоне вызов ему бросил Валерий Мясников. Но самое главное, готов перевести конфликт в русло спорта Штырков.

«Саша сейчас любит фрик-бои. Я буду не против составить ему «пару». Нужно же не только, чтобы к нему все приходили, надо и ему попробовать подняться на категорию выше. Подрался бы я со Шлеменко? После того, что он вчера по окончании нашего личного разговора не сказал мне тех слов, которые начал произносить, когда я развернулся и ушёл… Это не по-мужски — говорить такие вещи за глаза», — цитирует Уральского Халка Sport24. 

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