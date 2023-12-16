«Судья его спас»: Шлеменко — об остановке в реванше с Иличем, о хитрости Исмаилова и чистке в команде

Если бы судья не остановил бой в концовке первого раунда, его исход бы не изменился, но Александр Илич получил бы ещё больший ущерб. Об этом заявил Александр Шлеменко после победы в главном поединке турнира RCC 17. Он признался, что выдал одну из лучших пятиминуток в карьере, причиной чему стали новый подход к питанию и изменения внутри команды. Экс-чемпион Bellator также признался, интересно ли ему в третий раз сразиться с сербом, поделился мнением о возможном реванше с Магомедом Исмаиловым и рассказал о планах на 2024 год.

— В главном поединке RCC 17 вы взяли верх над Александром Иличем. Как оцените своё выступление?

— Отлично. Конечно, хотелось финишировать быстрее, чем он меня в первом бою, но он бегает… Тяжело. Радует, что ни разу по мне не попал. Я чистый. Сейчас надо отправляться в Москву. Если бы мне лицо разбили, то не поехал бы.

— Вы очень здорово смотрелись на старте боя. Давно не демонстрировали такого…

— Я перешёл на новую форму питания, не ел сахар, но всё равно нервничал. Чувствовал себя легко. Думал: может, впечатление обманчиво и сейчас как сдохну... Мне кажется, это мой самый мощный первый раунд. Очень здорово работал, силы были.

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— Есть ощущение, будто сегодня в клетке вы показали одну из самых злых и мощных версий Александра Шлеменко за последнее время…

— Мы отлучили кое-каких людей от команды, и сейчас вы видите меня совершенно другим. Честно скажу, был опустошён. С виду выглядел нормально, но физически и морально всё было не так. Можете говорить что угодно, но в предыдущем году во мне не было столько энергии. Я был погасший внутри. Сейчас же меня ничего не держит. В настоящий момент мы как одно целое с одноклубниками — Андреем Корешковым, Андреем Пуляевым, Александром Пономарёвым и другими представителями Storm Shlemenko Fight Team.

Главное, как себя ощущаешь с моральной точки зрения. Очень плохо, если ваши близкие желают вам поражения. Ограбить вас легче всего членам вашей семьи. У них есть доступ, они знают, где лежат ваши деньги. То же самое с командой. Если кто-то работает на то, чтобы вы слили, чувствуете себя ужасно.

— Ваш ученик Пуляев напоминает Илича по антропометрии. Как думаете, он смог бы повторить ваш успех и взять верх над Александром?

— Мне кажется, Андрею ещё рано. Всё же Илич более опытный, его пути пересекались с серьёзными оппонентами. Например, со мной, Михалом Матерлой, сильными бойцами из Европы. Пуляеву же ещё расти и расти, он только начинает. Возможно, в будущем эта дуэль состоится.

— Иногда складывалось впечатление, будто вы намеренно хотите причинить Иличу больше боли…

— Да, это так. Даже не стал «душить» его, хотя мог это сделать. Но зачем мне это нужно? Поспешил с броском, собирался красиво исполнить, но вышло так себе. Честно, хотел ему провести свою коронку с ударом колена, однако он был готов к этому. Махнул один раз, но лишь чуть-чуть зацепил по голове.

Не знаю, заметили ли вы, но в этот раз сменил стойку. В первом поединке работал в «левше», а на этот раз — в правосторонней. К первому варианту он был готов, а второй вызвал у него шок. В итоге Илич ни одного лоу-кика не пробил, ни левой ногой ничего не смог сделать.

— По прошествии минуты дуэли Илич выглядел растерянным. Почувствовали это?

— Конечно. Но посмотрите: Илич падал и лежал. Лично мне хотелось вырубить его в стойке… Но добивал я его хорошо: пригвоздил голову. Однако он держался.

— По мнению Илича, остановка схватки была преждевременной. Как прокомментируете?

— Я же не просил это делать. Лично я хотел жёстко прикончить Илича. Да, он и так получил неплохо. Но, если бы всё продолжилось, сам бы он оттуда не ушёл… Думаю, судья его спас. Что бы там изменилось? Просто схватил бы побольше. Он и так уже закрылся. Давайте сравним. Когда он меня добивал, у меня даже голова не дёргалась, а по его словам, там якобы было десять ударов. Здесь же было три-четыре, но взгляните на его лицо.

— После всего этого назвали бы Илича чушпаном?

— Почему? Такой сюда даже не поднялся бы. Просто Илич оказался с другого, сербского двора, а наш был сильнее. Чушпан же если начинал драться, то сразу становился пацаном.

— После боя Илич выказал желание провести с вами третью схватку. Вам это интересно?

— А смысл? В предыдущей битве судья был аффилированный. При первой же возможности он остановил бой, ни разу не предупредив меня об этом. Хотя вы все могли видеть, что я не уронил голову, держал её. А его добивание было ни о чём. Сравните с моим. Посмотрите, какой бланш у него под глазом. В этом поединке он по мне даже не попал.

Хорошо, давайте сделаем третий бой — хоть сейчас. Я ещё раз заберу свой гонорар и уеду. Разве я против? Вопрос в том, кто заплатит ему за такое. У меня Мага (Магомед Исмаилов. — RT) на очереди, хотя он вряд ли согласится.

— Почему вы считаете, что Исмаилов не решится провести реванш с вами?

— Вы предлагаете мне бегать за ним? Если Исмаилов согласится, можем хоть завтра всё устроить. Думаю, в RCC будут заинтересованы. Если нет, то буду продолжать биться с другими оппонентами. На самом деле, жду звонок от Камила Гаджиева. Обещал набрать мне после этого боя. Если всё срастётся, то следующая схватка пройдёт на турнире AMC Fight Nights.

— Кто соперник?

— Не буду раскрывать все карты. Мы пока ни о чём не договорились.

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— Наверняка Исмаилову понравится ваше выступление на RCC 17 и он будет заинтересован во встрече с вами.

— Думаю, если ему понравится, то он не будет заинтересован. Магомед — очень хитрый человек. Готов драться, когда на сто процентов уверен в победе. Вспомните нашу первую битву. За два месяца до неё у меня был сломан нос, но я всё равно вошёл в клетку. А он не стал этого делать после двухмесячной реабилитации, продлил паузу. Исмаилов поступает хитрее, я же привык рисковать. Если он увидит хорошего и сильного бойца, то подождёт, пока я, по его мнению, стану слабее. Но этого не произойдёт. Только вперёд!

— Как думаете, вы впечатлили Исмаилова?

— Зачем мне думать об этом? Он готовится, выступает по боксу — пусть продолжает. Сейчас его ждёт схватка с Владимиром Минеевым. Серьёзное противостояние. Мне же есть с кем подраться.

— После боя с Иличем вы впервые крикнули: «Русские вперёд». Почему?

— Появилась русская трибуна. К сожалению, парни сюда не приехали: базируются в Москве. Скажу ещё раз: «Русские вперёд». На самом деле, их появления на турнирах ждали все.

— Ваши планы на 2024 год?

— Всех ушатывать. Я и раньше делал это, но, как сказал ранее, в один момент появился паразит, выпивавший всю кровь. Сам виноват, не спорю, лично прикормил его. Нужно было провести чистку, чтобы стало легче дышать.