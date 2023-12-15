RT в Telegram
Подпишись

Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал возможный третий поединок с сербом Александром Иличем.
Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем
  • globallookpress.com
  • © Edward A. Ornelas/ZUMAPRESS.com

«Смысл в трилогии? В том бою судья был аффилированным, его менеджер, понимаете. Вы все видели, я голову держал. То, что он меня добивал, это ни о чём. Вот я его добивал, видели, какой бланш оставил? Хоть сейчас давайте сделаем третий бой. Ещё раз заберу гонорар и уеду», — передаёт слова Шлеменко корреспондент RT.

Первый бой между ними прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

15 декабря в главном бою на турнире RCC 17 Шлеменко одолел Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее Алексахин победил Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить