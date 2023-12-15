Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал возможный третий поединок с сербом Александром Иличем.

«Смысл в трилогии? В том бою судья был аффилированным, его менеджер, понимаете. Вы все видели, я голову держал. То, что он меня добивал, это ни о чём. Вот я его добивал, видели, какой бланш оставил? Хоть сейчас давайте сделаем третий бой. Ещё раз заберу гонорар и уеду», — передаёт слова Шлеменко корреспондент RT.

Первый бой между ними прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

15 декабря в главном бою на турнире RCC 17 Шлеменко одолел Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее Алексахин победил Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.