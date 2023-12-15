Шлеменко: Илич ни разу не попал по мне, я весь чистый

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о победе над сербом Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Отличная победа, нет? Хотелось бы быстрее, чем он меня выиграл, но он бегает. Меня радует, что он ни разу не попал по мне, я весь чистый. Чувствовал себя легко, но думал, может, это обманчиво, сейчас как сдохну. Это, кажется, мой самый мощный первый раунд», — передаёт слова Шлеменко корреспондент RT.

Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее Алексахин победил Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.