Шлеменко: Илич ни разу не попал по мне, я весь чистый
«Отличная победа, нет? Хотелось бы быстрее, чем он меня выиграл, но он бегает. Меня радует, что он ни разу не попал по мне, я весь чистый. Чувствовал себя легко, но думал, может, это обманчиво, сейчас как сдохну. Это, кажется, мой самый мощный первый раунд», — передаёт слова Шлеменко корреспондент RT.
Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.
Ранее Алексахин победил Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.