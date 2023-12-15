RT в Telegram
Подпишись

Шлеменко: Илич ни разу не попал по мне, я весь чистый

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о победе над сербом Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Отличная победа, нет? Хотелось бы быстрее, чем он меня выиграл, но он бегает. Меня радует, что он ни разу не попал по мне, я весь чистый. Чувствовал себя легко, но думал, может, это обманчиво, сейчас как сдохну. Это, кажется, мой самый мощный первый раунд», — передаёт слова Шлеменко корреспондент RT.

Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее Алексахин победил Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить