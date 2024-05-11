Штырков победил Антигулова техническим нокаутом в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков победил своего соотечественника Гаджимурада Антигулова на турнире RCC 19.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

В активе Штыркова 22 победы и два поражения, у Антигулова 21 победа при десяти поражениях.

Ранее Шлеменко и Штырков устроили словесную перепалку перед турниром RCC 19.