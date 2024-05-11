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Штырков победил Антигулова техническим нокаутом в первом раунде

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков победил своего соотечественника Гаджимурада Антигулова на турнире RCC 19.
Штырков победил Антигулова техническим нокаутом в первом раунде
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

В активе Штыркова 22 победы и два поражения, у Антигулова 21 победа при десяти поражениях.

Ранее Шлеменко и Штырков устроили словесную перепалку перед турниром RCC 19.

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