Штырков победил Антигулова техническим нокаутом в первом раунде
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков победил своего соотечественника Гаджимурада Антигулова на турнире RCC 19.
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
В активе Штыркова 22 победы и два поражения, у Антигулова 21 победа при десяти поражениях.
Ранее Шлеменко и Штырков устроили словесную перепалку перед турниром RCC 19.
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