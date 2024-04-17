Соперником Штыркова на RCC 19 станет Гамзатов
- РИА Новости
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Главным событием турнира, который 11 мая пройдёт на арене КРК «Уралец», станет схватка Александра Шлеменко и Куата Хамитова.
Гамзатов же выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет сразиться со Штырковым по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба RCC.
Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Штырков, в свою очередь, возвращается к поединкам по правилам MMA через полтора года выступлений по правилам бокса и кикбоксинга.
Ранее сообщалось, что Нагибин встретится с Токовым на RCC 19.