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Соперником Штыркова на RCC 19 станет Гамзатов

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Российские бойцы смешанных единоборств Шамиль Гамзатов и Иван Штырков встретятся в октагоне в рамках соглавного события турнира RCC 19 в Екатеринбурге.
Соперником Штыркова на RCC 19 станет Гамзатов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Главным событием турнира, который 11 мая пройдёт на арене КРК «Уралец», станет схватка Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

Гамзатов же выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет сразиться со Штырковым по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба RCC. 

Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Штырков, в свою очередь, возвращается к поединкам по правилам MMA через полтора года выступлений по правилам бокса и кикбоксинга.

Ранее сообщалось, что Нагибин встретится с Токовым на RCC 19.

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