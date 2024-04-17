Соперником Штыркова на RCC 19 станет Гамзатов

Российские бойцы смешанных единоборств Шамиль Гамзатов и Иван Штырков встретятся в октагоне в рамках соглавного события турнира RCC 19 в Екатеринбурге.

Главным событием турнира, который 11 мая пройдёт на арене КРК «Уралец», станет схватка Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

Гамзатов же выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет сразиться со Штырковым по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба RCC.

Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Штырков, в свою очередь, возвращается к поединкам по правилам MMA через полтора года выступлений по правилам бокса и кикбоксинга.

Ранее сообщалось, что Нагибин встретится с Токовым на RCC 19.