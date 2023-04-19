В CAFA отреагировали на отказ сборной России играть на чемпионате Центральной Азии

Пресс-служба Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) отреагировала на решение сборной России не участвовать в чемпионате.

«Как и было заявлено российской стороной, отказ был обусловлен сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу. Других причин мы не знаем. Что касается будущего, то, возможно, на турниры нашей организации будут приглашаться молодежные и женские команды России», — цитирует пресс-службу CAFA Sport24.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

В Федерации футбола Ирана накануне сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги.

Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников: Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) объяснили решение не участвовать в Кубке CAFA.