Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что сборная России не будет принимать участие в турнире CAFA.

«Сборная России не сыграет на турнире CAFA. Уже окончательно. Такое решение было принято по ряду причин», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что у сборной России и команд из Африки есть предварительные договорённости о матчах в 2023 году.